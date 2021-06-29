В Ингушетии проходят репетиции спектакля "Кровная месть"

Артисты Русского музыкально-драматического театра Ингушетии работают над очередной постановкой проекта "Легенды Ингушетии", сообщает пресс-служба творческого коллектива.

Репетиции спектакля "Кровная месть" в комплексе "Армхи" в Джейрахском районе республики идут полным ходом.

"Эту историю я впервые услышал в юности, и она проняла меня. С тех пор я слышал ее в различных интерпретациях, но поставить я ее всегда хотел именно так, как услышал в далеких семидесятых годах. Без добавлений и прикрас. Главное в ней - финальный текст, а его я запомнил на всю жизнь и считаю самым достоверным", - приводит пресс-служба слова режиссера спектакля, заслуженного деятеля искусств Ингушетии Микаэла Базоркина.

В спектакле, действие которого происходит на живой фактуре, всего три локации, хронометраж - чуть более получаса.

"Но сколько нервов и усилий! Мы трудимся для вас. Мы хотим, чтобы нахский мир уважали и ценили, и чтобы мы сами ценили то лучшее, что в нас заложено. Мы хотим дарить вам красоту", - отметил режиссер.

Стоит отметить, что премьера спектакля состоится 2 июля в 16:30 в лечебно-оздоровительном комплексе "Армхи".