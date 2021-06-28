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Нурмагомедов спрогнозировал исход боя Макгрегор-Порье

Нурмагомедов спрогнозировал исход боя Макгрегор-Порье

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что американский боец Дастин Порье выйдет победителем из схватки с ирландцем Конором Макгрегором.

"Первый раунд я оставляю за Конором [Макгрегором]. Второй раунд и дальше отдаю Дастину [Порье]", - цитирует Нурмагомедова пресс-служба UFC.

Напомним, что третий бой между Макгрегором и Порье состоится 11 июля на турнире UFC в Лас-Вегасе. В поединке 2014 года победу одержал ирландец, однако в январе 2021 года американский боец смог отыграться.

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Вестник Кавказа

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