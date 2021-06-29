Правительство финансово поддержало капремонт детской больницы в КБР

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину внести в Кабмин проект решения о выделении 126 млн рублей на капремонт детской больницы в Кабардино-Балкарии, говорится в перечне поручений по итогам поездки Мишустина в СКФО, опубликованных в понедельник на сайте кабмина.

"Два поручения связаны с модернизацией социальных объектов. Так, Минздрав и Минфин должны внести в правительство проект решения о выделении 126 млн рублей на капитальный ремонт Республиканской детской клинической больницы в Кабардино-Балкарии (КБР)", - указано в сообщении.

Соответствующее поручение должно быть реализовано до 30 июля.