Кубанские таможенники не пустили в Грецию контрабандные белорусские сигареты

Краснодарские таможенники не допустили вывоза в Грецию 258 тыс пачек контрабандных сигарет, замаскированных под пиломатериалы, - сообщили сегодня в пресс-службе Южного таможенного управления.

Российский отправитель оформил на экспорт в Грецию контейнер с 16 т пиломатериалов, но таможенный контроль показал, что внутри трехметровых обрезных досок по всей длине расположены тайники, в которых были сокрыты пачки сигарет торговой марки NZ, произведенные в Беларуси и маркированные специальными акцизными марками страны происхождения: их рыночная стоимость изъятых табачный изделий превысила 20 млн рублей, - передает "АиФ-Юг".

Попытку незаконного вывоза пресекли таможенники совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и сотрудниками УФСБ в г. Новороссийске.

По факту попытки контрабанды возбуждено уголовное дело, ведется расследование.