Фестиваль еды будет длиться в Батуми весь июль и август

Фестиваль еды Receptor Food Festival состоится на Старом бульваре в Батуми с 1 июля по 31 августа. Такое сообщение распространили организаторы.

"У вас будет возможность попробовать блюда любимых, известных объектов питания, которых еще не было в Батуми, и заодно совершить новые гастрономические открытия", - приводит их слова Sputnik Грузия.

Фестивальные объекты будет действовать каждый день на протяжении всех двух месяцев - беспрецедентные сроки для фестиваля уличной еды.

Гости Receptor Food Festival, помимо вкусной еды, смогут найти все, по чему они успели соскучиться, - разнообразные развлечения, "зеленое" пространство, гамаки, музыка, напитки, а также сюрпризы и подарки.