Прокуратура Ингушетии подсчитала ущерб от загрязнения Сунжи

Строительные отходы, сваливавшиеся по берегам реки Сунжи в Ингушетии, нанесли экологии ущерб на сумму более 733 млн рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Выездная проверка, проведенная надзорным ведомством в сельском поселении Экажево Назрановского района, показала, что береговая зона реки усыпана сваленными на ней строительными отходами, которые загрязнили почву на на площади около 9 тыс кВ м, сильно пострадала и река, - передает "АиФ-Ставрополье".

По факту загрязнения вод и порче земли возбуждено уголовное дело, расследование которого контролирует республиканская прокуратура.