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Двое погибли, четверо ранены в столкновении двух машин в Армении

Двое погибли, четверо ранены в столкновении двух машин в Армении
Двое погибли, четверо ранены в столкновении двух машин в Армении

Страшное ДТП произошло у села Айраванк Гегаркуникской области, такое сообщение опубликовано на сайте МЧС Армении.

Сигнал об инциденте поступил примерно в 18:30. На место событий направился один боевой расчет пожарных-спасателей.

Как уточняет сайт криминальной хроники Shamshyan.com, трагедия случилась на 24-м километре трассы Севан-Мартуни-Гетап. Жертвами лобового столкновения Opel и Renault стали два человека, еще четыре были ранены, они доставлены в медцентр "Гавар".

Правоохранители устанавливают личности водителей и пострадавших.

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Вестник Кавказа

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