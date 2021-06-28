Двое погибли, четверо ранены в столкновении двух машин в Армении

Страшное ДТП произошло у села Айраванк Гегаркуникской области, такое сообщение опубликовано на сайте МЧС Армении.

Сигнал об инциденте поступил примерно в 18:30. На место событий направился один боевой расчет пожарных-спасателей.

Как уточняет сайт криминальной хроники Shamshyan.com, трагедия случилась на 24-м километре трассы Севан-Мартуни-Гетап. Жертвами лобового столкновения Opel и Renault стали два человека, еще четыре были ранены, они доставлены в медцентр "Гавар".

Правоохранители устанавливают личности водителей и пострадавших.