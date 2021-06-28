В аварии под Волгоградом пострадала семья саратовских туристов

Сегодня днем в Волгоградской области произошло ДТП, в котором пострадало семь человек, - сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Красноармейском районе 38-летний водитель автомобиля Skoda Rapid вел машину в сторону Котельниково, когда он выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной ВАЗ-2115 под управлением 43-летнего водителя. В результате происшествия пострадали водитель иномарки, его 38-летняя жена, двое их детей 14 и девяти лет, а также водитель и двое пассажиров ВАЗа (1980 и 1978 г.р.), - передает "АиФ-Юг".

Известно, что семья туристов из Саратовской области на иномарке ехала на отдых на курорты Краснодарского края, - добавили в МВД Региона.