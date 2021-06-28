Из Минвод в Минск отправится первый авиарейс

Российская авиакомпания "Азимут" завтра начинает выполнять прямые рейсы из Минеральных Вод в Минск.

"На Ставрополье расширяется география международных авиаперелетов. С 29 июня из аэропорта Минеральных Вод будет выполняться новый рейс Минеральные Воды - Минск - Минеральные Воды. Это происходит впервые со времен существования СССР", - написал в своем аккаунте в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, передает "Это Кавказ".

Новые рейсы будет обслуживать авиакомпания "Азимут", которая является базовым перевозчиком аэропорта Минвод.

Ранее в июне из Минеральных Вод начали выполняться рейсы в Петрозоводск, Чебоксары и Ярославль, - говорится в сообщении.

