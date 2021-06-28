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Глава Ялты рассказала о "хорошей" для подтопленного города новости

Глава Ялты рассказала о &quot;хорошей&quot; для подтопленного города новости

Ливни, прошедшие в Большой Ялте во второй половине июня и вызвавшие подтопления, дали городу годовой запас воды. Об этом рассказала глава администрации Янина Павленко.

"Из хороших новостей: 35 млн метров кубических мы накопили запас воды", - цитирует ее Крыминформ.

По словам мэра, этого объема будет достаточно более чем на год.

Павленко также отметила, что, согласно предварительному подсчету урона, на восстановительные работы в городе понадобится свыше 7 млрд рублей. "Ну, а суммы самих капитальных ремонтов гораздо больше", - добавила градоначальник.

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Вестник Кавказа

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