Турция прекращает авиасообщение с 6 странами из-за новых штаммов коронавируса

Турция прерывает авиасообщение с рядом стран из-за распространения новых штаммов COVID-19, соответствующее заявление распространило МВД страны.

"Авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР приостановлено с 1 июля до особого распоряжения. Прямые рейсы из этих стран в Турцию будут запрещены", - цитирует его ТАСС.

В ведомстве уточнили, что если пассажиры, приехавшие в Турцию из других государств, ранее в течение двух недель посещали "запрещенные страны", то им необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за трое суток до въезда в Турцию. Кроме того, им придется оставаться в карантине на протяжении двух недель.