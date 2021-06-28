Вениамин Кондратьев не пренебрегает дополнительной антиковидной защитой

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, несмотря на вакцинацию от коронавируса, использует бейдж с антисептиком, блокирующий вирусы, - отметили пользователи социальных сетей.

С таким блокатором он встречался с министром природных ресурсов и экологии России в Белореченском районе, ранее в твиттере такой же бейдж заметили у министра образования Кубани Елены Воробьевой, - передает портал Юга.ру.

Антикоронавирусные бейджи стали популярными в 2020 году, и бейдж с антисептиком губернатор использует как дополнительное средство защиты, как и маску, хотя прививку он сделал еще в январе, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Губернатор Кубани ни в коем случае не предпочел его вакцинации. При необходимости, если титр антител станет меньше, по рекомендации медиков глава региона готов своевременно пройти ревакцинацию", - добавили в пресс-службе.

Напомним, годом ранее такой бейдж носил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, однако от коронавируса это его не защитило.