Мужчину, едва не зарезавшего помощника прокурора, будут судить в Черкесске

В Карачаево-Черкесии будет слушаться уголовное дело в отношении жителя Черкесска, обвиняемого в покушении на жизнь помощника Хабезского межрайонного прокурора, такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по КЧР.

Следствие установило, что вечером 19 апреля текущего года в магазине-кафе "Оазис" в столице республики обвиняемый подошел сзади к сотруднику прокуратуры, одетому в форму, и предпринял попытку перерезать ему шею ножом. При помощи других посетителей правоохранитель смог отбиться от нападавшего, но был ранен.

Действия агрессора квалифицировали по ст.295 УК РФ - "Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование".

Злоумышленник пояснил, что пострадавший ранее участвовал в рассмотрении дела его брата в суде, и таким образом он хотел отомстить.

Теперь преступнику грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное заключение.