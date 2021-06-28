Лавров и Чавушоглу обсудят в Анталье налаживание выпуска "Спутник V"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 июня посетит Анталью, где проведет переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, - говорится в распространенном сегодня сообщении МИД РФ.

"30 июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Анталью для переговоров с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. В ходе встречи министры обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня", - говорится в документе.

Министры планируют обсудить скорейшее налаживание производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в Турции и охрану здоровья приезжающих в республику граждан России. Также будут обсуждаться темы взаимодействия профильных органов двух стран для наращивания усилий в борьбе против коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.