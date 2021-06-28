Девушка упала со скалы во время селфи в Сочи

Жительница Сочи пострадала при попытке сделать селфи на отдыхе, такое сообщение опубликовано на странице Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

В нем говорится, что 26 июня в 18.40 мск спасатели, получив сигнал о ЧП, выехали к водопаду второго притока реки Кутарка.

"По словам звонившего в спасательный отряд МЧС очевидца, со скальной полки водопада, с высоты нескольких метров, упала девушка. Возможно, в результате падения, пострадавшая получила травму позвоночника", - уточняется в сообщении.

На месте событий медик ЮРПСО совместно с врачом "скорой" оказали пострадавшей 26-летней девушке первую помощь, затем спасатели на носилках эвакуировали ее по лесной тропе к карете скорой помощи.

Очевидцы уточнили, что сочинка проводила время на водопаде с друзьями. Она захотела сделать фото и поднялась на один из скальных уступов, но поскользнулась и упала.