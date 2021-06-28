Главный санврач Алматы предупредил о четвертой волне коронавируса

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин считает, что нынешняя ситуация с коронавирусом говорит о возможном приходе четвертой волны заболевания.

"Мы стоим на пороге четвертой волны. Получен однозначный вывод, что осложнение эпидемиологической ситуации произошло в результате распространения штамма "альфа", а очередной подъем заболеваемости вызван штаммом "дельта", ввезенным предположительно из города Нур-Султана и России", - цитирует Бекшина МИА "Казинформ".

С 26 июня 2021 года Алматы находится в "красной" зоне - эпидситуация в мегаполисе осложнилась в связи с распространением индийского штамма "дельта", в городе зарегистрировано свыше 3 800 случаев заражения им.