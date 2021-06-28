Смертельное ДТП произошло с военным грузовиком в Лачинском районе

Военный грузовик попал в аварию в Лачинском районе Азербайджана, такое сообщение распространило министерство обороны АР.

ДТП случилось с грузовиком "КАМАЗ" сегодня в полдень. В результате погибли двое военнослужащих ВС Азербайджана - младший сержант и солдат.

Руководство Минобороны выразило глубочайшие соболезнования родным и близким жертв аварии.

По факту ДТП открыто уголовное дело, идет следствие.