Смертельное ДТП произошло с военным грузовиком в Лачинском районе
Военный грузовик попал в аварию в Лачинском районе Азербайджана, такое сообщение распространило министерство обороны АР.
ДТП случилось с грузовиком "КАМАЗ" сегодня в полдень. В результате погибли двое военнослужащих ВС Азербайджана - младший сержант и солдат.
Руководство Минобороны выразило глубочайшие соболезнования родным и близким жертв аварии.
По факту ДТП открыто уголовное дело, идет следствие.
Вестник Кавказа
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