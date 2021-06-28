Северный Кавказ ждут очередные природные катаклизмы

В ближайшие дни в большинстве регионов Северного Кавказа ожидаются сильные дожди с грозами и ураганным ветром, которые могут спровоцировать подтопления и сход селей, - предупреждают синоптики.

"С 28 июня по 1 июля в Ингушетии ожидаются ливни и ветер скоростью до 20−25 м/с, на реках - подъемы уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема", - сообщили в ГУ МЧС по Ингушетии, передает "Это Кавказ".

Жителей Кабардино-Балкарии 28−29 июня также ждет непогода - ливни, грозы и шквалистый ветер, возможны подтопления местности, - предупреждает региональное управление МЧС.

Подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок и сходе селей в связи с непогодой возможен в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и на Ставрополье. На Ставрополье прогнозируют непогоду 28 и 29 июня, в Карачаево-Черкесии - с 29 по 30 июня, а в Северной Осетии - с 28 по 30 июня.

Затронет непогода и Чечню – с 28 июня по 1 июля здесь возможны сход селей в горах, сильные дожди, гроза и град, - предупреждают синоптики.