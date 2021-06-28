Ребенок, нарушивший ПДД, погиб в Туркестанской области

В Туркестанской области "Жигули" сбили ребенка, переходившего проезжую часть в неположенном месте, пострадавший скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента полиции.

Авария случилась 24 июня в Кентау. В дежурную часть поступил сигнал о ДТП по улице Момышулы. Полицейские выехали на место трагедии и установили, что водитель "ВАЗ" сбил малолетнего пешехода, когда тот переходил дорогу в неустановленном месте.

Пострадавший мальчик получил смертельные травмы и скончался на месте аварии, передает Sputnik Казахстан.

Идет досудебное расследование по ст.345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

С водителя взята подписка о невыезде.