Прошедший ливень ударил по энергоснабжению Подмосковья

Гроза, обрушившаяся сегодня на столичный регион, оставила без электричества часть жителей 11 городских округов, - сообщили в пресс-службе вице-губернатора региона.

"Кратковременно из-за сильной непогоды без электроснабжения остались 24 тыс человек, больше всего ливень повредил электросетевое хозяйство в городских округах Балашиха, Раменский, Коломна и Богородский. Восстановительные работы находятся на контроле правительства Московской области, все службы ЖКХ и энергетики приведены в режим повышенной готовности", - рассказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, передает РИА Новости.

Сейчас в регионе развернуто более 300 аварийно-восстановительных бригад, в том числе 97 подвижных электростанций, оснащенных спецтехникой, помпами и мобильными насосными группами.

В связи с ухудшением погодных условий, сильным ливнем, грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с все филиалы "Россети Московский регион" в Московской области переведены на особый режим работы, - добавили в пресс-службе.