ДУМ России обязало духовенство вакцинироваться от коронавируса
Духовное управление мусульман России обязало духовенство и сотрудников пройти вакцинацию от COVID-19, рассказали в пресс-службе организации.
"Согласно приказу председателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина, всем сотрудникам аппарата ДУМ РФ, ранее не прошедшим вакцинацию от коронавируса, необходимо записаться на вакцинацию с последующим представлением копии сертификата вакцинированного, а при наличии противопоказаний предоставить подтверждающие документы", - приводит слова представителя управления РИА Новости.
В ДУМ РФ пояснили, что необходимость вакцинации связана с характером деятельности большей части сотрудников, которые постоянно общаются с третьими лицами.
В пресс-службе добавили, что к сотрудникам аппарата ДУМ РФ в Москве относится духовенство Соборной, Исторической и Мемориальной мечетей.
В управлении также уточнили, что большинство сотрудников уже вакцинировались по собственному желанию.
Вестник Кавказа
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