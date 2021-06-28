ДУМ России обязало духовенство вакцинироваться от коронавируса

Духовное управление мусульман России обязало духовенство и сотрудников пройти вакцинацию от COVID-19, рассказали в пресс-службе организации.

"Согласно приказу председателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина, всем сотрудникам аппарата ДУМ РФ, ранее не прошедшим вакцинацию от коронавируса, необходимо записаться на вакцинацию с последующим представлением копии сертификата вакцинированного, а при наличии противопоказаний предоставить подтверждающие документы", - приводит слова представителя управления РИА Новости.

В ДУМ РФ пояснили, что необходимость вакцинации связана с характером деятельности большей части сотрудников, которые постоянно общаются с третьими лицами.

В пресс-службе добавили, что к сотрудникам аппарата ДУМ РФ в Москве относится духовенство Соборной, Исторической и Мемориальной мечетей.

В управлении также уточнили, что большинство сотрудников уже вакцинировались по собственному желанию.