Стали известны подробности задержания главы ставропольского подразделения "Газпрома"

Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Сергей Бондаренко сегодня был задержан за присвоение служебного автомобиля Toyota Land Cruiser 200, -сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"В отношении генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Сергея Бондаренко возбуждено уголовное дело, jн подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "присвоение", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Как выяснило следствие, в феврале 2019 года подозреваемый с целью уменьшения стоимости автомобиля произвел вмешательство в одометр, в результате чего пробег автомобиля был значительно увеличен, а сам одометр поврежден, а затем он через подставных лиц выкупил у АО "Газпром газораспределение Ставрополь" указанный автомобиль за 890 тыс рублей и передал его в постоянное пользование своему отцу.

АО "Газпром газораспределение Ставрополь" причинен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей", - отметили в СКР.