Владимир Сажин: Иран не принял окончательного решения о координации деятельности с МАГАТЭ

В воскресенье, 27 июня, спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф в интервью телеканалу Al-Hadath заявил, что Исламская Республика решила больше не передавать информацию со своих ядерных объектов Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Соглашение с МАГАТЭ закончилось, и мы не будем передавать какие-либо данные и информацию с камер наблюдения на ядерных объектах", - сказал Галибаф в интервью телеканалу Al-Hadath.

25 июня МАГАТЭ сообщило, что не получило ответа от Ирана по продлению временной технической договоренности и заявило о необходимости немедленнего ответа от Тегерана по этому вопрос. Ранее эта договоренность стала основой для начала очных переговоров в Вене с целью полного восстановления СВПД.

Напомним, Иран и МАГАТЭ достигли соглашения о временной технической договоренности о мониторинге на ядерных объектах страны 23 февраля. В конце мая стороны продлили договоренность о мониторинге до 24 июня.

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН Владимир Сажин в первую очередь обратил внимание на то, что Иран пока что окончательно не решил вопрос о координации своей деятельности с МАГАТЭ. "Я сразу должен сказать, что сегодня уже поступили сообщения о том, что Иран не решил еще до конца вопрос о координации своей деятельности с МАГАТЭ", - сказал эксперт.

По его мнению, заявление Мохаммада Галибафа - это один из элементов шантажа со стороны Ирана, чтобы вопрос о реанимации ядерной сделки решался по лекалам Тегерана.

"Вы же знаете, что Тегеран требует мгновенного снятия санкций со стороны США. После этого понадобится время для проверки результатов снятия санкций, и только после этого Иран готов вернуться к выполнению требований СВПД. У американцев несколько другая концепция в этом плане. Они хотят сделать это постепенно, параллельно с Ираном. То есть, например, в определенное время США отменяют часть санкций и одновременно с этим Иран выполняет определенные требования СВПД", - поведал востоковед.

Он напомнил, что с мая 2019 года по настоящее время Иран нарушил практически все требования МАГАТЭ и СВПД. "Взгляд Тегерана и взгляд Вашингтона на восстановление СВПД явно не совпадают. Так что слова спикера парламента Ирана Галибафа, о том, что Иран больше не будет выполнять договоренности о предоставлении МАГАТЭ информации с технических установок на своих ядерных объектах, следует расценивать как шантаж, направленный на получение определенных козырные карты перед седьмой сессии в Вене по вопросам восстановления СВПД", - пояснил Владимир Сажин.

Он также рассказал, стоит ли ждать каких-либо существенных изменений в переговорах по СВПД до августа, пока к власти в Иране не пришел Эбрахим Раиси.

"В Иране два взгляда на этот вопрос. Первый заключается в том, чтобы как можно быстрее завершить переговорный процесс в Вене и прийти к определенному решению по восстановлению СВПД. Второй - что надо тянуть время до того момента, когда избранный президент Раиси вступит в свою должность и сформирует правительство. Плюсы и минусы есть у обоих решений. Поэтому трудно говорить, что сейчас превалирует в Иране: то ли как можно быстрее завершить переговорный процесс, то ли затягивать его до прихода к полной президентской власти Раиси", - заключил старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН.