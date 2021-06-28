Вышедшее из берегов озеро подтопило часть краснодарского сквера

Власти Краснодара сегодня приняли решение закрыть тротуар в Дмитриевском сквере города после того, как вышедшее из берегов после сильных дождей озеро Покровское подтопило его.

Мэр Краснодара Евгений Первышов провел городскую планерку, на которой в том числе обсудили подтопление Дмитриевского сквера, и заместитель главы Андрей Дорошев сообщил, что власти перекроют дорожку к водоему в нижней части сквера, где произошло подтопление, - передает портал Юга.ру.

Дорошев отметил, что при строительстве сквера нельзя было поднять уровень береговой линии из-за статуса памятника природы и согласования с Минприроды.

Сразу же после подтопления Дмитриевский сквер был обесточен, поскольку на затопленном участке есть блуждающие токи, что составляет дополнительную опасность для горожан.