Центр "Вектор" готов зарегистрировать еще одну вакцину от коронавируса

Научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" подал документы на регистрацию еще одной вакцины от коронавируса - "ЭпиВакКорона-Н", следует из госеестра лекарственных средств Минздрава РФ.

"Дата регистрации входящего номера: 28.06.2021... Торговое наименование: ЭпиВакКорона-Н Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19", - цитирует документ РИА Новости.

Новый препарат выпускается в форме суспензии и вводится внутримышечно - 0,5 мл в одной дозе.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что "ЭпиВакКорона-Н" представляет собой пептидную вакцину с технологическими особенностями производства для масштабирования.

Напомним, еще одна вакцина, созданная "Вектором", "ЭпиВакКорона", была зарегистрирована 13 октября 2020 года.