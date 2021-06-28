Главная » Новости

Центр "Вектор" готов зарегистрировать еще одну вакцину от коронавируса

Центр &quot;Вектор&quot; готов зарегистрировать еще одну вакцину от коронавируса

Научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" подал документы на регистрацию еще одной вакцины от коронавируса - "ЭпиВакКорона-Н", следует из госеестра лекарственных средств Минздрава РФ.

"Дата регистрации входящего номера: 28.06.2021... Торговое наименование: ЭпиВакКорона-Н Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19", - цитирует документ РИА Новости.

Новый препарат выпускается в форме суспензии и вводится внутримышечно - 0,5 мл в одной дозе.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что "ЭпиВакКорона-Н" представляет собой пептидную вакцину с технологическими особенностями производства для масштабирования.

Напомним, еще одна вакцина, созданная "Вектором", "ЭпиВакКорона", была зарегистрирована 13 октября 2020 года.

1275 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!