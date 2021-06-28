Беларусь заявила о приостановке участия в "Восточном партнерстве"

Власти Беларуси приняли решение приостановить свое участие в инициативе Евросоюза (ЕС) "Восточное партнерство", - говорится в заявлении пресс-службы МИД страны.

"В связи с введенными Европейским союзом санкциями в отношении Беларуси сегодня в министерство иностранных дел республики был вызван глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель, которому довели информацию о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия со стороны ЕС, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам", - говорится в заявлении, передает ТАСС.

Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом, - говорится в заявлении пресс-службы МИД республики.