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Беларусь заявила о приостановке участия в "Восточном партнерстве"

Беларусь заявила о приостановке участия в &quot;Восточном партнерстве&quot;

Власти Беларуси приняли решение приостановить свое участие в инициативе Евросоюза (ЕС) "Восточное партнерство", - говорится в заявлении пресс-службы МИД страны.

"В связи с введенными Европейским союзом санкциями в отношении Беларуси сегодня в министерство иностранных дел республики был вызван глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель, которому довели информацию о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия со стороны ЕС, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам", - говорится в заявлении, передает ТАСС.

Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом, - говорится в заявлении пресс-службы МИД республики.

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Вестник Кавказа

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