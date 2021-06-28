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"Турецкий поток" выйдет с техобслуживания раньше срока

&quot;Турецкий поток&quot; выйдет с техобслуживания раньше срока

Плановое техобслуживание газопровода "Турецкий поток" будет завершено на несколько часов раньше планируемого, такое сообщение распространил турецкий трубопроводный оператор Botas.

В нем говорится, что работы завершатся уже в 19:00 по московскому времени, передает "Интерфакс".

Согласно графику, газопровод не должен был действовать с утра 22 июня до утра завтрашнего дня.

Напомним, ранее сообщалось, что ежегодное плановое техническое обслуживание и диагностику будет выполнять компания South Stream Transport B.V..

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Вестник Кавказа

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