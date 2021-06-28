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Вот во что превратилось лачинское село Шейланлы (ВИДЕО)

Фото Минобороны Азербайджана
Фото Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры из села Шейланлы в Лачинском районе страны, освобожденном от армянской оккупации.

Живописнейшая природа, лесистые горы, водопады, бьющие прямо из каменистых склонов гор – и рваные останки стен некогда добротных домов жителей села, полностью разграбленных оккупантами.

Инфраструктура отсутствует полностью, лишь кое-где сохранились столбы линии электропередач, а стены уцелели у единиц сельских строений – большинство из них представляют лишь фундаменты.

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Вестник Кавказа

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