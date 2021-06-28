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Что Байден не поделил с Ираном?

Армия Бадена снова разбомбила проиранские силы в Ираке и Сирии. Чем на это ответят иранцы, поломает ли бомбардировка "ядерную сделку" и где здесь интерес России? 

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Вестник Кавказа

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