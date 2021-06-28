Что Байден не поделил с Ираном? 28 июн в 17:30 Армия Бадена снова разбомбила проиранские силы в Ираке и Сирии. Чем на это ответят иранцы, поломает ли бомбардировка "ядерную сделку" и где здесь интерес России? 1015 просмотров Видео Россия Иран Мировые новости Общество Политика Иран США Сулеймани Джозеф Байден Дональд Трамп Рухани Раиси Тегеран ядерная сделка война Ближний Восток Израиль новости главное геополитика мировая политика Камран Гасанов видео видеоновости Ещё ... Далее В Лондоне прогремел мощный взрыв Ранее Возобновлены рейсы из Казахстана в Армению Вестник Кавказа во Вконтакте Подписаться