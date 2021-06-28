Возобновлены рейсы из Казахстана в Армению
Казахстан возобновил полеты в Армению, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития.
Жители Казахстана вновь смогут полететь в Армению - возобновлены полеты в Ереван,
Жители Казахстана вновь смогут полететь в Ереван из Нур-Султана и Актау. Вылеты будут производиться по два раза в неделю по каждому направлению.
Ранее сообщалось, что с 25 июня авиакомпания SCAT осуществляет рейсы между Актау и Ереваном на самолете типа CRJ-200 каждую пятницу, с поэтапным увеличением по мере улучшения ситуации с коронавирусом.
Вестник Кавказа
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