Возобновлены рейсы из Казахстана в Армению

Казахстан возобновил полеты в Армению, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Жители Казахстана вновь смогут полететь в Армению - возобновлены полеты в Ереван,

Жители Казахстана вновь смогут полететь в Ереван из Нур-Султана и Актау. Вылеты будут производиться по два раза в неделю по каждому направлению.

Ранее сообщалось, что с 25 июня авиакомпания SCAT осуществляет рейсы между Актау и Ереваном на самолете типа CRJ-200 каждую пятницу, с поэтапным увеличением по мере улучшения ситуации с коронавирусом.