Глава "Газпром межрегионгаз Ставрополь" задержан по обвинению в крупной растрате

Правоохранители задержали главу компании "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Сергея Бондаренко, в отношении него возбуждено дело о крупной растрате, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Бондаренко задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"), он помещен в ИВС Ставрополя. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте", - рассказал собеседник.

Бондаренко был задержан в понедельник утром, после того, как в его рабочем кабинете прошел обыск. Также правоохранители задержали двух его заместителей.

"Да, он задержан по подозрению в совершении преступления", - подтвердили в краевом следственном управлении СК РФ.

Сергей Бондаренко работает в газовой отрасли более 20 лет, должность генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь" он занимает с февраля 2019 года.