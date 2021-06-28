ОДКБ окажет помощь в связи с Афганистаном

В связи с нарастающей угрозой на границе Афганистана ОДКБ окажет помощь Таджикистану, сказал пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"Таджикистану со стороны ОДКБ, в случае его обращения, будет оказана вся необходимая помощь, которая будет с его стороны запрошена, предусмотренная договором о коллективной безопасности и уставом ОДКБ: это может быть и политическая, и военная и военно-техническая помощь", - сказал он в беседе с РИА Новости.

"Пока Таджикистан не обращался в ОДКБ в связи с ситуацией, которая возникла на афганской территории вблизи границы республики", - заявил Зайнетдинов.

Ранее в Госкомитете национальной безопасности сообщили о нападении талибов на погранзаставу Укчук уезда Калдор афганской провинции Балх. В результате атаки 17 военных правительственных армии Афганистана отступили на территорию Таджикистана.