Заболеваемость коронавирусом в Севастополе выросла за неделю на 70% и поставила рекорд

В Севастополе за минувшую неделю резко возросло число новых случаев коронавируса, сообщил в понедельник замгубернатора Александр Кулагин.

"Происходит значительное увеличение числа заболевших, госпитализаций. Практически на 70% за неделю увеличилось количество заболевших, за неделю составило 676 человек против 389 неделей ранее", - заявил он на аппаратном совещании правительства, пишет ТАСС.

Весной в городе ежесуточно выявляли 20-30 случаев инфицирования, в июне начался рост заболеваемости, за последние сутки зафиксированы 116 новых случаев - максимум с начала пандемии.

В городе занято почти 90% коек, выделенных для пациентов с коронавирусом, вскоре городскую больницу №9 перепрофилируют под ковидный госпиталь, что даст 300 дополнительных коек.