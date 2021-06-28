Блинкен: США выделят $436 млн сирийским беженцам

США выделят дополнительные $436 млн на гуманитарную помощь беженцам из Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Риме.

"США выделят дополнительные $436 млн на гуманитарную помощь сирийцам и тем общинам, которые принимают беженцев (из Сирии - прим. ред.) Таким образом общий вклад США достигнет $13,5 млрд", - отметил он.

Блинкен считает, что в первую очередь нужно помогать тем странам, где активно "Исламской государство", указав на необходимость продолжения борьбы с "оставшимися элементами ИГ в Сирии и Ираке, чтобы не допускать их роста". Госсекретарь США также предостерег от распространения террористических структур в других регионах, например, в Африке.