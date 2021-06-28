Жителей Узбекистана предупредили о новой волне жары

По данным Узгидромета, в республике на этой неделе ожидается новое повышение температуры.

Горячий сухой воздух придет в Узбекистан из Поволжья. Всю неделю в республике будет солнечно, температура регулярно будет составлять около 40 градусов, на юге - около 43 градусов.

В ночные часы ожидается по 22-25 градусов, ни осадков, ни облаков всю неделю не предвидится.

Такая погода на 2-4 градуса превышает средние значения.