В Минздраве считают что действующие в России ограничения из-за коронавируса очень мягкие

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о том, что в России очень мягкие ограничения, связанные с коронавирусом.

Он ответил утвердительно на вопрос о том, не кажутся ли ему действующие в стране ограничения очень мягкими.

"Есть такой устаревший принцип: где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека, поэтому подвергать риску окружающих как минимум не то чтобы безрассудно, а опасно и должно быть наказуемо. Дисциплина всегда дает эффект", - напомнил министр в интервью Первому каналу.

По его мнению, правила необходимо соблюдать во всем.

"Все, что нужно делать ежедневно и постоянно, почему-то у нас вызывает ощущение, что нас в чем-то стеснили, но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всем", - уверен Мурашко.