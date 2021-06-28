Германия отказалась признавать вакцинированными тех, кто привился "Спутником V"
Минздрав Германии пока не будет признавать вакцинированными от коронавируса тех, кто получил российский препарат "Спутник V".
"В принципе ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются", - сообщил на брифинге в понедельник представитель Минздрава ФРГ.
В ведомстве напомнили, что вакцина "Спутник V" все еще проверяется Европейским агентством лекарственных средств и не допущена к использованию в ЕС.
Российская вакцина "Спутник V" изучается европейским регулятором с 4 марта. Ожидается, что решение о препарате будет принято летом.
Вестник Кавказа
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