Тер-Петросян не будет оспаривать итоги выборов в Армении

Партия первого президента Армении Левона Тер-Петросяна Армянский национальный конгресс не будет оспаривать итоги парламентских выборов, даже несмотря на многочисленные нарушения. Об этом сказал зампред партии Левон Зурабян.

"Проблема нарушений в ходе прошедших в Армении досрочных парламентских выборов будет обсуждаться в Конституционном суде, именно поэтому мы считаем, что необходимости в дополнительных действиях с нашей стороны нет. Мы представили свои наблюдения и замечания, и дополнительно предпринимать что-то мы не считаем нужным", - отметил он в беседе с Sputnik Армения.

С учетом ранее принятых Конституционным судом решений у АНК нет иллюзий насчет него, подчеркнул политик. Доказательством тому, по словам Зурабяна, является решение суда по делу 1 марта о "свержении конституционного суда" против экс-президента и зачинщика Первой карабахской войны Роберта Кочаряна.

Итоги выборов будут оспаривать два вошедших в парламент блока "Армения" Кочаряна и "Честь имею" под лидерством другого бывшего президента, зачинщика Первой карабахской войны Сержа Саргсяна.



