В Крыму посчитали убытки от наводнения

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил прямой ущерб от сильных осадков, которые подтопили несколько городов, в 12,5 млрд рублей.

"По предварительным данным, прямой ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 млрд рублей. Это без учета затрат на проведение противопаводковых мероприятий", - написал Аксенов на своей странице во ВКонтакте.

Он отметил, что из той суммы на ремонт подвалов, кровель и других поврежденных помещений необходимо направить 2,4 млрд рублей.