Гимн России прозвучал на заседании парламента Грузии

Грузинская оппозиция включила на заседании парламента российский гимн.

Это случилось во время внеочередного заседания грузинского парламента в тот момент, когда выступал депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Сарджвеладзе. Гимн России включили члены партии "Единое национальное движение" Ноной Мамулашвили.

"Вы воспроизводите гимн России в месте, где был подписан акт независимости Грузии", - прокомментировал провокацию спикер парламента Каха Кучава. По его словам такое поведение является назвал позором.

Напомним, гимн России уже звучал в грузинском парламенте в феврале 2020 года.