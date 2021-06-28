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Гимн России прозвучал на заседании парламента Грузии

Гимн России прозвучал на заседании парламента Грузии

Грузинская оппозиция включила на заседании парламента российский гимн.

Это случилось во время внеочередного заседания грузинского парламента в тот момент, когда выступал депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Сарджвеладзе. Гимн России включили члены партии "Единое национальное движение" Ноной Мамулашвили.

"Вы воспроизводите гимн России в месте, где был подписан акт независимости Грузии", - прокомментировал провокацию спикер парламента Каха Кучава. По его словам такое поведение является назвал позором.

Напомним, гимн России уже звучал в грузинском парламенте в феврале 2020 года.

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Вестник Кавказа

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