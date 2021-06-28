В Ростовской области выявлен факт продажи фиктивных справок о вакцинации от COVID-19

Полиция Ростова-на-Дону пресекла продажу документов о вакцинации от коронавируса без ее фактического проведения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские перечислили ростовчанину запрашиваемую им сумму и направили ему все необходимые документы. Через несколько дней получателю пришло уведомление портала "Госуслуги" о проведённой вакцинации", - сказано в сообщении.

Полиция установила, что информация о фиктивной вакцинации поступила на сайт "Госуслуг" из городского медучреждения. У жителя Ростова, продававшего справку, изъята документация о проведении вакцинации населения.