Жилье в новостройках в Сочи подорожало с начала года на 38%

Сочи стал лидером среди российских городов по росту цен на жилье, за шесть месяцев квадратный метр в новостройках в среднем подорожал на 38%, следует из данных портала "Мир квартир".

Курортный город значительно опережает по росту цен на жилье другие российские города. В список лидеров вошли также Калининград - 20%, Омск - 19%, Симферополь - 19%, Краснодар - 18%, Саратов - 18%, Севастополь - 17%, Тверь - 17% и Курск - 17%.

В Московской области жилье подорожало за полгода на 16%, в Москве на 12% - до 290,3 тыс рублей, в Санкт-Петербурге - на 13%, до 170 тыс рублей.

Средняя цена квадрата выросла в российских городах на 12,6% с начала года и на 26,7% с июня 2020 года по июню 2021 года.