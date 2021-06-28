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Мирзиеев встретится с вице-президентом Турции

Мирзиеев встретится с вице-президентом Турции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня проведет встречу с вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

Отмечается, что стороны обсудят вопросы развития производства меди, сообщает "Спутник-Узбекистан".

Стоит отметить, что в рамках визита вице-президента Турции состоятся 6-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и бизнес-форум по налаживанию прямых контактов между деловыми кругами двух стран.

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Вестник Кавказа

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