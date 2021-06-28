Отказ от вакцинации не является причиной для увольнения, заявила Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что увольнение сотрудника из-за отказа от вакцинации безосновательно.

"Нужно убеждать людей и показывать им, что то место, которое связано с общением с большим кругом людей, обязывает без прививки отстранить от этой работы. Но для увольнения, я считаю, что нет оснований", - сообщила она в ходе лекции в международной летней школе "Права человека для будущих поколений" в Казани, пишет ТАСС.

Она отметила, что отмечается рост обращений граждан по вопросам обязательной вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудников компаний, отказавшихся вакцинироваться без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы.