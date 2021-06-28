Глава КБР призвал чиновников привиться от COVID-19
Лидер Кабардино-Балкарии Казбек Коков призвал представителей власти вакцинироваться от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"В первую очередь представители власти сами должны пример показывать, там есть резервы, куда двигаться. О каких-то вещах обязательных речи не ведем, темпы вакцинации сегодня высокие, но мы еще раз говорим, что нам надо ускорять этот процесс", - написал Коков.
Он также напомнил, что для формирования коллективного иммунитета за короткое время необходимо привить около 270 тыс человек. Глава республики поручил руководителям муниципалитетов усилить информационную разъяснительную работу среди населения.
Вестник Кавказа
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