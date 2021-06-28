Глава КБР призвал чиновников привиться от COVID-19

Лидер Кабардино-Балкарии Казбек Коков призвал представителей власти вакцинироваться от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"В первую очередь представители власти сами должны пример показывать, там есть резервы, куда двигаться. О каких-то вещах обязательных речи не ведем, темпы вакцинации сегодня высокие, но мы еще раз говорим, что нам надо ускорять этот процесс", - написал Коков.

Он также напомнил, что для формирования коллективного иммунитета за короткое время необходимо привить около 270 тыс человек. Глава республики поручил руководителям муниципалитетов усилить информационную разъяснительную работу среди населения.