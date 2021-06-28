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В Крыму отдыхающие смогут привиться в отеле

В Крыму отдыхающие смогут привиться в отеле

Власти Крыма решили сделать вакцинацию для гостей региона более удобной, для этого будут организованы выездные бригады для вакцинации туристов в гостиницах.

"Я уже дал поручение руководителям медицинских организаций - при появлении соответствующего обращения от той или иной организации, которая занимается туристическими услугами, тут же будет организован в удобное время выездной пункт и проведена вакцинация как сотрудников, так и отдыхающих", - рассказал министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

Также туристы смогут сами обратиться в медучреждения Крыма и получить первый или второй компонент вакцины - препарата в регионе пока достаточно.

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Вестник Кавказа

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