Грузинские миротворцы покинули Афганистан

Из Афганистана вернулось последнее подразделение грузинских миротворцев, сообщает министерство обороны Грузии.

Военнослужащие 6 месяцев обеспечивали безопасность на авиабазе Баграм.

В период пребывания миротворцев в Афганистане службу прошли более 20 тыс грузинских военных, в рамках 107 ротаций на различных уровнях (ISAF, RSM). За это время в Афганистане погибли 32 военнослужащих, а несколько сотен получили ранения.

Напомним, что грузинские миротворцы принимали участие в миссии НАТО в Афганистане с 2004 года. Миссия получила название "Решительная поддержка". Подразделения покинули Афганистан по согласованному графику.