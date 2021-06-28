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Филевская ветка метро почти встала из-за ливня в Москве

Филевская ветка метро почти встала из-за ливня в Москве

Из-за рекордного ливня на Филевской линии московского метрополитена приостановлено движение поездов.

"На Филевской линии из-за обильных осадков временно остановлено движение поездов между "Киевской" и "Кунцевской" (наземный участок). Пожалуйста, пользуйтесь Арбатско-Покровской линией", - сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также нет движения поездов между "Багратионовской" и "Кунцевской".

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Вестник Кавказа

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