Путин дал оценку российско-китайским отношениям

Россия и Китай вывели отношения на беспрецедентную высоту, сделали их образцом межгосударственного сотрудничества, заявил Владимир Путин.

"К настоящему времени, следуя букве и духу договора, нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в 21-м веке", - сказал Путин в ходе диалога с председателем КНР Си Цзиньпином.

Он также отметил, что механизм отношений между Россией и Китаем не имеет аналогов в мире. По его словам, это позволяет эффективно планировать совместную работу и решать вопросы, возникающие в ходе двустороннего взаимодействия.