На Ставрополье вакцина от COVID-19 закончилась на 90%

Темпы прививочной кампании в Ставропольском крае быстро растут, сообщила заместитель главы Минздрава региона Наталья Звягинцева.

"В пятницу у нас был колоссальный спрос на вакцину - 12 тыс вакцинировали, из них 8 тыс человек - первым компонентом. В выходные - от 2,5 тыс до 3,5 тыс в день", - рассказала она, пишет "Интерфакс".

В регионе использовано порядка 90% вакцины, осталось около 26,5 тыс доз вакцины. Кроме того, в скором времени в регион поступит порядка 34 тыс доз вакцины.

"Спрос большой, запись на вакцинацию активная, поскольку граждане понимают важность вакцинации для защиты здоровья", - отметила Звягинцева.

Также регион запросил вакцину "Спутник Лайт".

На Ставрополье уже привили 25% от плана, ожидается, что вакцинацию в регионе пройдут 1,3 млн жителей.